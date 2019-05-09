Сегодня в областной администрации Сергей Цивилев встретился с членами волейбольного клуба «Кузбасс»

Накануне спортсмены выиграли решающий матч в финальной серии плей-офф с казанским «Зенитом».

«Это была уверенная победа. Кузбасс праздновал и радовался вместе с вами. Вы гордо несете название «Кузбасс», вы уже номер один в стране! Уверен, что впереди у вас немало побед. А мы, ваши болельщики, вас обязательно поддержим», — поздравил Сергей Цивилев.

Также губернатор вручил спортсменам награды за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе, подготовку спортсменов высокого класса и победу на чемпионате России по волейболу среди мужских команд суперлиги.