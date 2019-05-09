Сергей Цивилев встретился с ветеранами в областном госпитале ветеранов войн

В честь Дня Победы губернатор Кузбасса встретился с ветеранами в областном госпитале ветеранов войн. Он поздравил их с 9 мая, пожелал здоровья и поблагодарил за подвиг, который они совершили. На встрече присутствовала Валентина Абрамовна Мусихина. Тело её брата, погибшего в 1943 году, нашли в Ленинградской области вологодские поисковики. Григорий Абрамович Яровой был летчиком, уроженцем города Тайга Кемеровской области. 26 мая 1943 года при выполнении боевого задания он погиб. 26 мая 2019 года на его родине в городе Тайга пройдет торжественное захоронение героя со всеми воинскими почестями.

Также во время встречи всем ветеранам вручили подарки – книги «Главные документы Великой Отечественной войны» автора Владимира Долматова.