Праздничные мероприятия

Сегодня губернатор Сергей Цивилев посетил стендовую экспозицию в парке Победы им. Жукова под названием «Промышленные предприятия города Кемерово – труженики тыла во времена Великой Отечественной войны». Она посвящена деятельности промпредприятий, открытых или работающих в военные годы. На выставке представлены фото действующих, построенных и эвакуированных шахт, заводов и промышленных предприятий Кузбасса, а также плакаты военных времен. Сергей Цивилев осмотрел экспозицию, возложил цветы к памятнику «Труженикам тыла» и памятнику Георгию Константиновичу Жукову, посетил гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «Виктория».

Также губернатор побывал в Государственном архиве Кемеровской области, где сейчас работает межрегиональная документальная выставка «Кузбасс – России кладовая». Здесь представлены более 150 архивных материалов из 6 архивов страны. Кроме того, в читальном зале учреждения Сергей Цивилев пообщался с финалистами областного конкурса «Юный архивист». В знак благодарности за труд и в честь 74-ой годовщины Победы губернатор вручил Государственному архиву Кемеровской области и победителям областного этапа конкурса памятные книги-альбомы «Главные документы Великой Отечественной войны» Владимира Долматова.