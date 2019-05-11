Сегодня в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» состоятся XXVI Всероссийские соревнования по боксу на призы Юрия Арбачакова. В мероприятии примут участие свыше 100 спортсменов России, среди них кузбассовцы мастеры спорта по боксу международного класса Карен Арутюнян и Игорь Харитонов, мастер спорта по боксу Павел Гунченко. Церемония открытия турнира состоится 14 мая в 16:00. 14 и 15 мая пройдут предварительные бои, 16 мая – четвертьфинальные поединки, 17 мая – полуфинальные бои. Начало боев в 17:00.

Финальные бои и торжественное закрытие состоятся 18 мая в 17:00.

Вход на все дни соревнований свободный.