«Песни военных лет». Открытый фестиваль состоится 11 мая в Кузнецкой крепости в Новокузнецке

Он проводится среди вокалистов, танцоров и чтецов муниципальных учреждений культуры Новокузнецка, Кемеровской области и городов России.

В Кузнецкой крепости будут работать тематические площадки. Например, реконструкция исторического эпизода «Солдатский привал», где каждый желающей сможет проникнуться атмосферой военного времени. Кроме этого планируется проведение и других акций.

На выставке «Мастера Победы» будут представлены работы мастеров Новокузнецка на военную тему. Посетители смогут приобрести сувениры на память.