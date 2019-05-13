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Еще два передвижных флюорографа поступили в Кузбасс

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Новое оборудование получили Кемеровская районная больница и Кемеровская городская больница № 4. Как отметили в областном департаменте охраны здоровья населения, цифровые флюорографы с низким уровнем облучения приобретены в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Современные аппараты будут задействованы в ходе обследования маломобильных кузбассовцев, жителей сельской местности или отдаленных городских районов. Флюороографы позволят на ранней стадии выявлять патологию органов грудной клетки, в том числе при заболевании туберкулезом, новообразования.

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