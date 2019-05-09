Праздничное шествие в Кемерово

Праздничное шествие в честь Дня Победы открыли барабанщики Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. Далее на трех машинах проехали девять кузбасских ветеранов, приветствуя участников торжества. За ними двинулась военная техника: три машины БТР и бронемашина ГУФСИН. Торжественно прошагали сотрудники ведомств: Росгвардии, МВД РФ, ГУФСИН РФ, Федеральной службы судебных приставов, МЧС. Шествие продолжили воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, учащиеся Губернаторской женской гимназии, воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, юнармейцы, сотрудники войсковой части 6607. Завершили праздничный парад оружейные залпы. Сводный духовой оркестр исполнил песни военных лет.

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