День Победы в Кузбассе

На главной площади Кузбасса прошёл митинг в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На торжественное мероприятие собрались ветераны и жители области. Праздник открыл тематический концерт «Героям священной войны». С показательными номерами выступили воспитанники Центра спецподготовки подростков и молодежи «Витязь».

Губернатор Сергей Цивилев поздравил всех с 74-й годовщиной Великой Победы в самой жестокой и кровопролитной войне XX века. Он подчеркнул, что подвиг фронтовиков и тружеников тыла будет вечно жить в сердцах кузбассовцев. Все присутствующие на площади почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.