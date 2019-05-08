Многочисленные мероприятия в честь Дня Победы ждут гостей

9 Мая в Кемерове с самого утра будут проходить массовые мероприятия. Церемония возложения цветов в память о павших в Великой Отечественной войне состоится на Аллее героев в 11 утра. В 12 часов на Площади Советов состоится шествие войск специализированных подразделений. А в 12:30 желающие приглашаются принять участие в «Бессмертном полку». В 15:00 там же будет дан старт первым легкоатлетическим эстафетам. Концертная программа на главной площади города начнется с 18:30. В «Парке Чудес» праздничные мероприятия стартуют с 13:00. Особенно будет интересно детям. Театр Оперетты в этом году – главная танцевальная площадка. С 16:00 там можно будет увидеть выступления различных хореографических коллективов. Парк имени Жукова будет одной из самых динамичных площадок. Ряд спортивных состязаний начнется там с 10 утра. Игра «Зарница», соревнования по большому теннису и стритболу будут проходить в течении дня. Возложение цветов в Парке Победы состоится в 13:00. Концертная программа, где планируется выступление многочисленных творческих коллективов, начнется с 16 часов. Также тематические мероприятия будут проходить на улице Весенней и линейном парке бульвара Строителей. Залпы праздничного салюта обещают прогреметь в 10 вечера на Университетском мосту.