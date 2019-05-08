«Яблоневый сад Победы» — акция, инициатором которой стал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, приурочена 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной. Торжественная посадка яблоневой аллеи пройдет 11 мая в 14:00 в сквере «Притомский» возле Храма прихода Воскресения Христова. В акции примут участие ветераны, популярный артист Олег Газманов. Любой кузбассовец может принять участие в акции. Для этого необходимо посадить яблоню, например, возле своего дома или на другой территории до Дня Победы, разместить фото яблони в социальной сети с хештегом #яблоневыйсадкузбасса. Среди участников будут разыграны призы — приглашения на трибуны на концерт «Песни победы» с участием звезд российской эстрады, который пройдет 11 мая в Кемерове на площади Советов. Также участники получат памятную брошь в виде георгиевской ленточки с яблоневой веткой.