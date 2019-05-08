В Кемерове построят Многофункциональный спортивный комплекс и Ледовый центр.

Многофункциональный спортивный комплекс будет вмещать 7 тысяч зрителей. Он станет тренировочной площадкой для девяти видов спорта. Для каждого построят зал, тренерские зоны и раздевалки. Комплекс откроет возможность проведения чемпионата мира по волейболу в Кузбассе. Параллельно прорабатывается возможность строительства Центра ледовых видов спорта. Он будет вмещать 6 тысяч человек. Архитектор Олег Ражев подчеркнул – спортивные объекты возведут в центре Кемерова, рядом с будущей площадью торжеств. На сегодняшний день ведутся поиски возможности финансирования.