Звёзды кузбасского спорта против воспитанников Детского дома. Футбольный матч.

Сегодня на стадионе «Локомотив» состоялся благотворительный товарищеский футбольный матч между звездами кузбасского спорта и воспитанниками Детского дома №2 города Кемерово. Мероприятие приурочено празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию открытия Кузбасса.

В состав звездной команды вошли: Александр Бессмертных — ЗМС России по лыжным гонкам; Александр Степанижов — МС по биатлону, бронзовый призер первенства России 2017г., 2018г.; Владимир Карташев — МСМК по ледолазанию, многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы; Вячеслав Иваненко — ЗМС СССР по легкой атлетике; Степан Федоров — МСМК России по санному спорту, участник ХХI зимних Олимпийских игр.

Уже девятый год подряд дети забивают победный гол и забирают кубок. И сегодня звездной команде не удалось выиграть. Игра закончилась со счётом 5:6.