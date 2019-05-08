Семья медиков из Алтайского края переехала работать в Кузбасс и получит 3 миллиона рублей

Врачи и фельдшеры, приехавшие в Кемеровскую область, могут получить единовременную поддержку в миллион рублей и больше. Уже двое специалистов использовали эту возможность. Супружеская пара фельдшеров из Алтайского края теперь работают в Топкинскойм районе – супруг в ФАПе пос. Трещевский, а супруга – на скорой помощи. Таким образом, медработники получили право на выплаты сразу по двум программам: по 500 тысяч по «Земскому фельдшеру» и по 1 миллиону по областному закону «О здравоохранении». Напомним, региональный парламент принял поправки, согласно которым, специалисты дефицитных специальностей и фельдшеры могут единовременно получить 1 миллион рублей. Речь идет о специальностях, укомплектованность по которым составляет менее 40%.

Нехватка врачей и среднего медперсонала в регионе ощущается уже не первый год. В целом по Кемеровской области укомплектованность врачами сегодня составляет около 49% и 61% по среднему медперсоналу, без учета совместительства. На сегодняшний день среди кадров, в которых нуждаются медицинские учреждения Кузбасса, наиболее востребованными являются врачи-неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, онкологи, рентгенологи, фтизиатры и др. На поддержку врачей, а также медсестер и фельдшеров ФАПов в бюджет региона ежегодно (2019-2021гг.) будет закладываться по 20 миллионов рублей.

Новая мера поддержки распространяется на медицинских работников, которые впервые трудоустраиваются в Кузбассе. Согласно закону они обязаны будут отработать полные 5 лет, в противном случае средства возвращаются в бюджет региона.

Кроме того, продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Можно получать поддержку сразу по нескольким программам, в том числе и муниципальным, которые предусматривают подъемные, обеспечение жильем.

Департамент охраны здоровья населения Кузбасса уже разместил вакансии в других регионах России, в 17 субъектах Центрального федерального округа.