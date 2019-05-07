Дата с почти полуторавековой историей. 7 мая в России отмечают День радио

В 1895 году Александр Попов представил миру радиопередатчик, разработанный для военно-морского флота. Сегодня послушать любимую радиостанцию может каждый.

Никита Тимошенко и Ирина Буханова — бодрые, позитивные ведущие «Кузбасс FM» — каждое утро встречают вместе со своими радиослушателями. Они поднимают настроение, делятся новостями, хорошей музыкой, а также приглашают уникальных гостей. Представители рок-группы «Кукрыниксы», Олег Газманов, иностранные артисты — стены студии полны автографами знаменитостей.

Сегодняшний день хоть и не отмечен красным в календаре, но для радиоведущих — особенный. 7 мая День радио в России. День, когда появился первый в мире радиоприемник.

Принимают поздравления не только радиоведущие. В этот день принято чествовать всех, кто связал судьбу с отраслью связи. В первую очередь это техническая служба — инженеры.

Изобретение, перевернувшее мир 124 года назад, сегодня вполне привычное, обычное и общедоступное. Есть в каждом доме, в машине и даже на улице. Кузбасское радио, вещающее во всём регионе, и дальше продолжит писать свою историю.