В рамках акции «Историческая память» в регионе восстанавливают мемориалы, открывают выставочные экспозиции

За смелость и мужество, за бесстрашие и чувство долга. 246 кузбассовцев удостоены звания Героя Советского Союза. 41 из них захоронены в регионе. Установленные в память о подвиге мемориалы будут обустроены к 75-летию Великой Победы, благодаря историко-патриотическому проекту партии «Единая Россия» — «Историческая память».

Накануне депутаты побывали в Юрге, где обустроили памятное место. В городе когда-то жил участник Великой Отечественной войны Василий Нилович Исайченко. Одна из главных улиц названа в честь героя Советского Союза.

А теперь «Историческая память» о Герое будет хранится и в стенах одной из местных школ. Благодаря новой музейной экспозиции, юргинцы и гости города могут подробнее узнать о жизни легендарного земляка. Здесь собраны все материалы: фронтовые фотографии, предметы солдатского быта, документальные воспоминания родных и однополчан.