В Кемерове прошла презентация книги «Главные документы Великой Отечественной войны»

400-страничный альбом с уникальными, подлинными материалами, многие из которых публикуются впервые.

Первая страница плана Барбаросса по захвату Советского Союза с рукописными комментариями командующих Вермахта. Шифровка Генштаба от 21 июня 1941-го, приказывающая привести войска в боевую готовность, так как внезапное нападение немцев ожидалось 22-23 июня. Подлинные документы с пометкой «совершенно секретно». Публикуются впервые. Уникальный 400-страничный исторический альбом теперь доступен и кузбассовцам.

Работа в архивах, поиск газетных вырезок. Чтобы воссоздать Великую Отечественную по документам, у автора книги ушло несколько лет. На страницах — личные карты Иосифа Сталина с оперативной обстановкой, фотографии с фронта и тыла. Война такая, какая есть. Без комментариев и оценок автора.

Экземпляры издания, по решению губернатора Сергея Цивилева, будут переданы в фонды библиотек и музеев Кузбасса. И, возможно, то, что было засекречено еще несколько лет назад, позволит по-новому взглянуть на прошлое и будущее.