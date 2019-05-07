В Новокузнецк прямиком из Нью-Йорка

В штаб-квартире ООН состоялся 18-ый постоянный форум. В нём приняли участие представители малочисленных коренных народов из России, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Гватемалы и многих других стран мира. В составе российской делегации был председатель «Ассоциации шорского народа» Никита Шулбаев. Главная проблема этого малочисленного народа — утрата языка. Больше половины шорцев говорят на русском. Более того — считают его родным. Как правило, это молодёжь. Сохранение этого пласта культуры для коренного народа сейчас наиболее важная задача. Обозначить проблему с трибуны штаб-квартиры ООН — уже большой шаг. Но Никита Макарович уверен, что возвращение к истокам надо начинать, меняя ситуацию изнутри. В Кемеровской области готовится закон о разработке концепции изучения родного языка. В некоторых регионах России программа уже работает.