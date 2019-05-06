Пасхальный фестиваль в Кузбассе. Валерий Гергиев дал концерт в Кемеровской филармонии

Маэстро встретился с губернатором Сергеем Цивилевым и обсудил создание филиала Мариинского театра в Кемерове.

Только свободные руки. Говорят, иногда он пользуется зубочисткой вместо дирижёрской палочки. Валерий Гергиев — фигура мирового масштаба. Его оркестр — визитная карточка мастерства исполнения классической музыки. В Кузбасс они традиционно приезжают весной с московским Пасхальным фестивалем. Что исполнят артисты — всегда загадка для организаторов. В государственной филармонии имени Штоколова звучали произведения трех композиторов — Феликса Мендельсона, Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского.

Пасхальный фестиваль — традиционная встреча кузбасских зрителей с артистами Мариинского театра. 2 мая маэстро отметил свой день рождения. От Сергея Цивилева и вице-премьера Правительства России Ольги Голодец ему вручили красные и белые розы. Также за выдающийся вклад в искусство губернатор наградил Гергиева орденом «Доблесть Кузбасса».

После концерта вместе с главой региона и артистами оркестра Валерий Гергиев высадил сосны рядом с кузбасской филармонией. Новый сквер получил название: «Вдохновение». Также глава региона и маэстро обсудили планы по созданию в Кузбассе филиала Мариинского театра. Они уже построены в двух городах России — Владикавказе и Владивостоке.

Из толпы маэстро протянули желтые нарциссы — символ весны, молодости и вдохновения. Без которого не может существовать искусство. А сквер «Вдохновение» станет отправной точкой по созданию культурного кластера на карте Кузбасса.