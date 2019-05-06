Теперь официально. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Кемеровского президентского кадетского училища

Текст документа был опубликован на сайте Правительства РФ 5 мая. Напомним, строительство училища было поддержано Министром обороны Сергеем Шойгу по ходатайству губернатора Сергея Цивилева.

Семь боев — ноль поражений. Владислав Макурин собирается побеждать не только соперников в боксе. В планах — выбить себе место в список зачисленных в Президентское кадетское училище. Впереди — вступительные испытания. В июле он сдает математику, русский и иностранный языки, экзамен по физической подготовке и психологический тест. И если количество баллов при поступлении будет таким же, как у другого школьника, предпочтение отдадут тому, у кого есть подтвержденные творческие, спортивные и учебные успехи. Конкурс серьезный. В первый год в пятый, шестой и седьмой классы будет зачислено 360 мальчишек.

Список документов для поступления в Президентское училище внушительный. Подробно его можно изучить на сайте областного военкомата или Департамента образования Кемеровской области. Как только семья Макуриных узнала об открытии первого за Уралом Президентского училища, сразу начала собирать справки, проходить медицинскую комиссию. До кадетской мечты — пара шагов.

Игорь Ярополов. Тоже тайбоксёр, активист и участник конференций. О строительстве Кемеровского кадетского училища его семья узнала в 2018 году. Тогда Президент Владимир Путин дал поручение Министерству обороны создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций «суворовских» и «нахимовских» училищ. Игорь решил: он точно попробует.

Все воспитанники кадетского училища будут находиться на полном гособеспечении: одежда, питание, дополнительные кружки и секции. Кроме того, каждому ежемесячно будут платить стипендию. Документы для поступления в Президентское кадетское можно подать до 1 июня.

На первом этапе военные строители возведут спальный корпус на 360 мест, два КПП с комнатой для посетителей, крытый спортивный комплекс, площадки для волейбола, мини-футбола, тенниса. Кемеровское кадетское училище — седьмое Президентское в стране. Наши герои верят: семь — точно счастливая цифра. Желание загадано, документы поданы, осталось дождаться вступительных экзаменов. И если они пройдут успешно, кадетская мечта исполнится, и они встанут на плац 1 сентября.