«Герои России, какими их не видел никто». В Кемерове открылась всероссийская фотовыставка

Сегодня в Кузбасском центре искусств состоялось открытие уникальной фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто». Экспозицию уже посмотрели почти три миллиона человек в 18-ти городах страны. Среди 26 участников проекта — Герои России и Советского Союза, Герои труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны.

Объединяет их одно — все они – люди с ограниченными возможностями здоровья. Но каждый из них доказал, что при желании и регулярной работе над собой можно достичь многого. Среди них два кузбассовца: Вадим Вахромеев и Василий Гусаков. Выставка продлится до 25 мая.