Кузбасс скорбит

Губернатор Сергей Цивилев от всех кузбассовцев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. По последним данным жертвами аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево стали 41 человек. В их числе 26 жителей Мурманской области.

«Кемеровская область с чувством огромного сострадания восприняла известие об этой трагедии. Авиационная катастрофа, унесшая жизни людей, с глубокой и нескрываемой скорбью воспринята в нашем регионе. Кузбассовцы сопереживают и разделяют боль огромной потери. Передают соболезнования и слова поддержки семьям погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — отметил Сергей Цивилев.