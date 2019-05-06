Станет ли май победным? Волейболисты «Кузбасса» в шаге от «золота».

Волейбольный клуб «Кузбасс» продолжает радовать своих болельщиков. Первые два матча финальной серии подопечные Туомаса Саммелвуо (главный тренер команды «Кузбасс») против волейболистов «Зенит-Казань» провели успешно. Встречи завершились с победным для нашей команды счётом: 3:0 и 3:1 соответственно. «Кузбасс» шаг за шагом приближается к первым в своей истории золотым медалям чемпионата страны, но уже как минимум «серебро» команда себе обеспечила. Возможно, серия до трёх побед завершится уже завтра, 7 мая в СРК «Арена» (г. Кемерово). Начало матча в 19 часов (время местное).

Итак, 7.05.2019. Суперлига 2018/2019. Плей-офф. Финал. 3-й матч. «Кузбасс» (Кемерово) против «Зенит-Казань» (Казань). Возможно, уже скоро поклонники волейбола станут свидетелями сенсации.

А пока болельщики, воодушевлённые успехом своего клуба, выступили с инициативой о строительстве нового современного спортивного комплекса для кемеровского волейбольного клуба. Это сделает возможным проведение в столице Кузбасса чемпионата мира по волейболу. Петицию может подписать каждый желающий. Адресован документ министру спорта РФ П.А. Колобкову, президенту Всероссийской федерации волейбола С.А. Шевченко и губернатору Кузбасса С.Е. Цивилеву.