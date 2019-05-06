6 мая в Кемерове пройдёт репетиция праздничного парада военной техники

Сегодня, 6 мая, в столице Кузбасса, в связи с подготовкой к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы, будут перекрыты центральные улицы. Автомобилистам необходимо заранее продумать маршрут.

С 16 до 22 часов движение транспорта будут закрыто по улице Арочная, по улице Н. Островского на участке от улицы Весенняя до площади Пушкина, а также по проспекту Советскому от улицы Красная до улицы 50 лет Октября. Также будет запрещена стоянка автомобилей у площади Пушкина и на указанном участке улицы Н. Островского. Автомобили, оставленные на указанных участках улиц, будут эвакуировать на парковку у торгового центра «Променад-3».

Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд. Движение троллейбусов в этот период времени будет осуществляться до остановки «Ресо-Гарантия».