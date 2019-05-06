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Глава Правительства распорядился создать в Кемерове президентское кадетское училище

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Текст документа был опубликован на сайте правительства 5 мая.

Распоряжением Дмитрий Медведев предписал создать в Кемерове федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кемеровское президентское кадетское училище» и отнести его к ведению Минобороны.

«Училище будет осуществлять образовательную деятельность по программам основного и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными программами, направленными на подготовку кадетов к военной или другой государственной службе», —  говорится в распоряжении.

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