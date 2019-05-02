Маэстро Валерий Гергиев выступил в Кузбассе с Пасхальной программой

2 мая в Кузбасской филармонии выступил оркестр Мариинского театра во главе с художественным руководителем Валерием Гергиевым. Коллектив исполнил произведение Мендельсона, отрывки из балета Сергея Прокофьева «Золушка». Также прозвучали фрагменты музыкального цикла «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, исполнение которых было приурочено к 180-летия со дня рождения композитора.

Пасхальный фестиваль, в рамках которого состоялся концерт, проходит в регионе уже не в первый раз. Весна стала традиционным временем посещения Кемеровской области известным на весь мир коллективом.

На выступлении оркестра присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. После исполнения творческой программы он вместе с маэстро и музыкантами принял участие в посадке именных сосен в сквере возле филармонии, который получил название: «Вдохновение».

Напомню, в Кемерове будет построен филиал Мариинского театра. В России уже действуют два таких региональных представительства учреждения — во Владикавказе (2017 г.) и Владивостоке (2016 г.)