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Кузбасс FM отмечает День рождения

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Наши большим друзьям сегодня исполнилось 19 лет. «Кузбасс FM»  –  радиостанция, вещающая на всей территории области и ежедневно выдающая в эфир около 300 отличных музыкальных треков. Каждый житель региона знает: на этой волне можно послушать только хорошую музыку и насладиться качественными рубриками и передачами. Каждый день гостями становятся музыканты, спортсмены, актеры,  путешественники… А сегодня в  студии уже поработали «именинные диджеи» — победители кастинга соведущих. В праздничный эфир  приходят творческие коллективы и играют самую разную музыку.

Коллектив «СТС-Кузбасс» присоединяется к поздравлениям и желает любимой радиостанции еще больше благодарных слушателей!

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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