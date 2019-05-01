Кузбасс FM отмечает День рождения

Наши большим друзьям сегодня исполнилось 19 лет. «Кузбасс FM» – радиостанция, вещающая на всей территории области и ежедневно выдающая в эфир около 300 отличных музыкальных треков. Каждый житель региона знает: на этой волне можно послушать только хорошую музыку и насладиться качественными рубриками и передачами. Каждый день гостями становятся музыканты, спортсмены, актеры, путешественники… А сегодня в студии уже поработали «именинные диджеи» — победители кастинга соведущих. В праздничный эфир приходят творческие коллективы и играют самую разную музыку.

Коллектив «СТС-Кузбасс» присоединяется к поздравлениям и желает любимой радиостанции еще больше благодарных слушателей!