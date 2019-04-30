В кемеровском проекте «Блогеры Дети» завершился первый сезон

Личный канал, камера, микрофон, знания и харизма — теперь у юных интернет-мыслителей есть всё необходимое, чтобы сделать свою площадку для творчества популярной.

Камера — лучший друг. Без капли стеснения Валентина идёт по улице и рассказывает о своей жизни. Подписчики говорят — Валюха рулит. Так она и назвала свой канал, о котором всегда мечтала. Теперь девушка не просто осуществляет креативные идеи, а знает, как это сделать профессионально. Она выпускница кемеровской «Школы блогеров».

Со своим роликом в финале Валентина заняла почётное второе место. Видеоблоги всех выпускников можно найти на личных каналах. Здесь каждый пытается заманить к себе новых подписчиков. Кто-то умеет рисовать героев мультфильмов, кто-то готов переодеться в фею и поразить своим внешним видом горожан на улице. Всё ради лайков и комментариев.

Звук, качество изображения, стиль и актёрская игра — оценивались членами жюри в финале. Всё, чему научились дети за полтора месяца.

Победительницей сезона стала Елизавета Колесник. Приз – 15 тысяч рублей она решила потратить на новую камеру — важный атрибут любого блогера. А партнёр проекта — Первый Губернский телеканал — в качестве приза пригласил победителя на съёмку программы «Включайся». Следующий сезон стартует уже через неделю. А пока ставьте лайки и пишите комментарии будущим звёздам интернета.