В Новокузнецке продолжается социальный проект «Где ты, мама?». Очередной герой выпуска — Аким

Он любит играть на пианино, петь, рисовать и мечтает стать дрессировщиком. Генеральный партнер программы «Где ты, мама?» компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

«Лесной олень» — любимая песня Акима. Однако в его репертуаре еще много разных композиций.

Он не только поет, но и хорошо играет на пианино, выступает на всех концертах, а еще рисует, любит делать поделки из разных материалов. И учится прилежно.

Аким ответственный. Когда он видит, что нужно что-то поправить, то не ждет указаний. На него можно положиться во многих бытовых вопросах.

А мечтает Аким стать дрессировщиком львов. Увидел их когда-то в цирке и говорит, в душу запали. Уверен, что укротить хищника сможет. Главное для этого — верить в себя. Аким — верит.

Для будущих родителей телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка: (3843).