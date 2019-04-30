На площади Советов областного центра продолжает работать «Свободный микрофон»

Расскажи историю своего героя и выиграй семейную путевку в Москву, Санкт-Петербург или Севастополь. Любой желающий может рассказать о боевом пути родственника-фронтовика или труженика тыла. Акцию организовал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Олег и Родион Газмановы, Зара, Денис Майданов, А-Студио и Тамара Гвердцители исполнят песни Победы на площади Советов 11 мая. Здесь же, в центре области работает «Свободный микрофон». Одни из первых участников — Юрий Матвиенко и Римма Кухарева. Сегодня они решили рассказать историю своего героя всему Кузбассу.

Организаторы записывают истории о фронтовиках или тружениках тыла для того, чтобы определить троих победителей. «Свободный микрофон» будет работать на площади Советов 4 мая с 13:00 до 16:00. Рассказать истории о своих героях можно будет и в День Победы. 9 мая акция состоится у Драмтеатра с 10 до 14 часов. Кроме того, истории можно выложить в социальные сети с хэштегами: #подвигкузбасса и #песнипобеды.

Победители конкурса будут объявлены на концерте звезд российской эстрады 11 мая. Там же они получат путевки в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.