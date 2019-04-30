Наталья Силинская. Человек, чьё имя увековечено в истории детского отделения Кемеровского онкодиспансера

Сегодня — День образования онкологической службы России. 30 апреля 1945 года, когда до завершения войны оставалось всего несколько дней, правительство Советского Союза подписало указ о создании Онкологических клиник. Кемеровский диспансер стал одним из первых в стране. Но любое учреждение — это, прежде всего, люди.

Наталья Силинская начала работать, еще учась в ординатуре 43 года назад. Целенаправленно пришла в детское отделение. В те времена Кемеровский онкодиспасер принимал не только детей Кузбасса, но и Дальнего Востока. Желание помогать маленьким пациентам с серьёзными диагнозами подталкивало к регулярному повышению квалификации, в том числе и за рубежом. Оттуда привозила ценные знания и новые методики, внедряя затем их в работу своих коллег. На встрече с журналистами Наталья отмечает, работа в детской онкологии — это работа прежде всего над собой.

В этом году, в год своего 70-летия, Наталья Силинская выходит на пенсию. Вместе с коллегами вспоминает былые времена и принимает поздравления.

Сегодня Наталье вручили очередную заслуженную награду. Было сказано много тёплых слов благодарности. Но главная награда, по её мнению — те жизни, которые удалось спасти.