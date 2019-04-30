Тисульский и Мариинский районы получили новые флюорографы

Преимущества цифрового флюорографа в очень низком уровне облучения и оперативности расшифровки данных. За счет отдельного входа и выхода увеличена пропускная способность комплекса. Одновременно к процедуре могут готовиться до трех человек. Комплекс оборудован бактерицидным облучателем непрерывного действия. Мобильный флюорографический кабинет на базе шасси автомобиля КАМАЗ.

Напомним, всего в 2019 году в территории Кузбасса поступят 8 новых мобильных флюорографических комплекса. Стоимость каждого около 12, 5 миллионов рублей. До этого передвижные аппараты получили также Промышленновская и Яшкинская районные больницы, до конца мая оборудование поступит в Прокопьевскую, Кемеровскую, Топкинскую районные больницы и Кемеровскую городскую клиническую больницу № 4.