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Тисульский и Мариинский районы получили новые флюорографы

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Преимущества цифрового флюорографа в очень низком уровне облучения и оперативности расшифровки данных. За счет отдельного входа и выхода увеличена пропускная способность комплекса. Одновременно к процедуре могут готовиться до трех человек. Комплекс оборудован бактерицидным облучателем непрерывного действия. Мобильный флюорографический кабинет на базе шасси автомобиля КАМАЗ.

Напомним, всего в 2019  году  в территории Кузбасса поступят  8 новых мобильных флюорографических комплекса.  Стоимость каждого около 12, 5 миллионов рублей. До этого передвижные аппараты получили  также Промышленновская и Яшкинская районные больницы, до конца мая оборудование поступит в Прокопьевскую,  Кемеровскую,  Топкинскую   районные больницы  и Кемеровскую городскую клиническую больницу № 4.

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