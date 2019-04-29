Кузбасская школа дзюдо вновь доказала, что она занимает лидирующие позиции в России

Восемь медалей завоевали наши спортсмены на Всероссийских соревнованиях в Тюмени. На этот форум прибыли 225 спортсменов из 6 федеральных округов страны. Турнир проводится более 20 лет и наделен высоким статусом. Право участвовать в нем имеют только дзюдоисты, входящие в сборные команды своих субъектов и имеющие спортивный разряд не ниже «Кандидата в мастера спорта». Чемпион соревнований получает право на присвоение звания «Мастер спорта России», а также путевку в финал чемпионата страны 2019 года.

На большом татами представители ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса» показали высочайший уровень борьбы и отстояли честь Кемеровской области на Всероссийской арене, завоевав 3 золотых медали и путевки на Чемпионат страны 2019 г, а также одну серебряную и 4 бронзовых награды. Победителями стали Семен Курташов, Ислам Циканов, Георгий Шмаков.