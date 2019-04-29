Отчетная конференция губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева. Итоги двухсот дней. (текстовая трансляция)

15:00 Конференция окончена

14:50 — Легко ли отвечать на личные вопросы? Ответ: Сегодня я выбрал для себя политику. А значит — я работаю для людей. Свою работу я привык делать хорошо. Если нужно, то буду с легкостью отвечать на все ваши вопросы, потому что скрывать мне нечего. Опора и моя поддержка – моя супруга. Если вдруг мы получим благодарность жителей области – большего и не надо. Сомневаюсь, что в мире бизнеса человек, который занимается детскими домами, школами, продвижением спорта, социальными вопросами может себе сделать имя. Но принести пользу – возможно.

14:46 — Какова судьба вероятного строительства аэропорта в Шерегеше? Что с этим проектом? Ответ: Конечно, мы понимаем, что самым главным сдерживающим фактором развития туристической зоны в Шерегеше является транспортная доступность. Поэтому, просчитывали многие варианты. Но пришли к выводу, что это — бессмысленно. Не исключено, что когда-нибудь мы к этому вопросу вернемся. Но сейчас это — не приоритетный вопрос. Важней отремонтировать имеющиеся аэропорты и взлетно-посадочные полосы в Кемерово и Новокузнецке. Логистика Шерегеша под пристальным контролем. И сейчас мы ее пытаемся улучшить другими способами.

14:38 — Что будет с «Юрмашем»? Ответ: Я сам несколько раз выезжал и на месте требовал от собственника предприятия план по его финансовому оздоровлению. Ведь, благодаря таким предприятиям, наш Кузбасс является самым отстающим регионом по выплате заработной платы. Сегодня сам собственник нашел покупателя, который обещал остановить наращивание долгов, обеспечить выплату заработной платы и начать эффективное управление заводом.

14:27 Вопрос от кемеровчан. — Были мы в разных городах и, например, инициатива по объездам территорий главами городов сошла «на нет». Они говорят: нам не нужно общение, нам не нужны эти объезды. Как разомкнуть круг безразличия властей в территориях к вашим инициативам? Ответ: Мы создаем чёткую цифровую систему контроля. Производственно-управленческая система Кузбасса. Туда войдут и четкие параметры по каждому предприятию. Это и единый центр, где в режиме онлайн можно видеть всю работу на местах. Работа в этом направлении ведется. Завершение ее планируется до конца года. Тогда я уверен, что каждое мое поручение будет на жестком контроле и я буду видеть и понимать: мои поручения просто не выполняются или территории нужна помощь в реализации проектов.

14:21 Вопрос из Междуреченска. — Сегодня мы двигаемся навстречу 300-летию Кузбасса. А что будет потом? Ответ: Юбилей — в 2021 году. Но работа на этом не остановится. У нас разработана программа до 2035 года. И это правильно. Потому что мы смотрим на долгосрочную перспективу. А сейчас в эти 1000 дней мы должны сделать большой рывок, который запустит необратимую систему благоприятных изменений для всех жителей региона.

14:01 Вопрос от журналистов детской школы журналистики. — Как вы относитесь к негативным комментариям в социальных сетях? Почему вы их удаляете? И если вам написать в социальных сетях, как скоро вы ответите? Ответ: Социальные сети мониторятся ежечасно. Все проблемы мы принимаем и ликвидируем сразу. Мало того. Даже после того, как обращения переданы в регионы, мы контролируем их исполнение. Сложней, когда люди пишут о проблемах под вымышленными аккаунтами. Мы даже не можем в таком случае с ними связаться и уточнить какие-то вопросы. К критике я отношусь хорошо. Но к критике конструктивной. Она позволяет правильно скоординировать нашу работу и принять необходимые меры там, где это наиболее необходимо.

13:53 Тема: долгострои. — В жилфонде города Кемерово есть дом. Он не достроен, застрахован, почти 250 семей остались без жилплощади. Можно ли повлиять на страховую компанию и выплатить людям страховые компенсации? Ответ: По каждому недостроенному жилому дому на данный момент ведется большая работа. И уже сегодня разработана схема, по которой будет строительство доведено до логического завершения. Если строительная фирма не может этого сделать, значит она официально будет признана банкротом. А дом будет достроен за счет федеральных средств.

13:48 Вопрос из Белова. — Возможно ли приобретение и обновление медицинского оборудования? В нашем городе стоит техника, которая уже морально и технически устарела. Ответ: Да. Все освобожденные средства от оптимизации системы здравоохранения будут направлены на закупку нового оборудования. Уже в этом году ожидается приобретение новых передвижных флюорографов и не только.

13:43 Вопрос от беловчан. — Снизить смертность от онкологии – задача номер один. Но попасть к доктору можно только через два месяца по записи. Эта болезнь не проходит сама по себе. Буду ли предприняты какие-то меры по улучшению диспансеризации онкобольных? Ответ: Да, будут. Планируется строительство онкологического центра. Ведь успех в лечении обеспечивается своевременным выявлением болезни. Я думаю, что в этом немалую помощь нам окажут технологии «бережливого производства». Которые активно внедряются в медучреждениях и помогают сделать прием специалистов более доступным.

13:33 Вопрос из Междуреченска. — Нашим людям обещали многопрофильную больницу. Будет ли она? Кто в ней будет работать? Ответ: Проект сейчас находится в стадии разработки. Финансирование выделено. Больница будет. Это однозначно. Вопрос будем обсуждать совместно с вами. В том числе и вопрос комплектования коллектива.

13:27 Вопрос от жителей, заданный в социальных сетях. — Реформа здравоохранения. Каким образом будет решаться вопрос с закрытием медучреждений в Анжеро-Судженске? Ответ: Ситуация в Анжеро-Судженске просто вопиющая. Речь идет о людях, которых хотят получать заработную плату, не работая. По факту — громкие слова и больше ничего. События обстоят так. 106 человек находились на заработной плате младшего медицинского персонала. По факту люди ничего не делали. Ведь кроме порядка они должны обеспечивать и уход за тяжелобольными. Но в некоторых отделениях таких людей просто нет. А значит — нет и работы. То есть люди получают заработную плату за работу, которую не делают. Причем людям предложили не уволится, а перевестись на равнозначные должности в другие отделения. 91 человек согласились с предложением администрации. Но нашлись люди, которые отказались. Я пока не вмешиваюсь. Хочу, чтобы все правоохранительные структуры дали свою оценку происходящему.

13:24 Вопрос от жителей, заданный в социальных сетях. — Будет ли налажена поставку в Кузбасс жизненно важных медикаментов? Ответ: Поменялась система закупок лекарств. Её цель – закупить больше лекарств на выделенные средства. Новая система показала поставщикам, что мы готовы бороться за цену и качества поставляемых препаратов.

13:10 Отчет завершен. Начинаются вопросы от журналистов. Первый задает Красноярское информагентство на основе активности в социальных сетях. Вопрос об экологии: — Почему вырубаются деревья в черте города? Ответ: Мы действительно в первую очередь вырубаем больные и старые деревья. Определять это должны специалисты. Тополя посажены давным-давно. Они старые и гнилые. Угрожают упасть и травмировать людей, машины и т.д. Кроме этого, тополя причиняют дискомфорт аллергикам. А деревья должны приносить радость, должны создавать настроение и зеленую атмосферу. Новые территории мы создаем по новым стандартам, на основе лучшего опыта лучших ландшафтных дизайнеров. Яркий пример проделанной работе вы увидите очень скоро на месте «Зимней вишни».

13:04 Сосновый бор. Я уверен, что мало городов, которые имеют в центре города реликтовый лес. Большая благодарность предыдущим поколениям. Они смогли этот заповедник сохранить для нас. Теперь это — наша задача. Облик Соснового бора мы сохраним с помощью новых информационных технологий. Все деревья будут оцифрованы. Первая работа уже была проделана. С помощью беспилотника все было описано по схеме – социальное проектирование.

13:00 «Чистый» уголь – зелёный Кузбасс. Экологическая тема не менее острая для нашего региона. И здесь мы решили внедрить новые экологические принципы. Этот вопрос много освещали, но еще есть над чем работать. Потому что есть собственники, которые пытаются с нами «поиграть» с выгодой для себя. Но это бесполезно. Работы по преобразованию будут продолжены.

12:56 Развитие туризма и спорта – это немаловажное направление нашей работы. Так, только на 2019 год нам удалось привлечь федеральное финансирование на строительство спортзалов, спортивных центров, клубов и не только. Принято решение о реконструкции в г. Новокузнецк Дворца спорта Кузнецких металлургов. В Новокузнецке в школе №41 построен новый спортзал. Строительство прошло за счет средств Владимира Лисина, который закончил эту школу. Подобные проекты мы хотим применить и в других образовательных учреждениях, где нет спортивных залов.

12:50 У нас прошел Съезд работников культуры Кузбасса. В его работе принимали участие эксперты – ведущие российские деятели культуры и искусств, которые делились своим богатым профессиональным опытом. Подобную практику мы будем продолжать. Следующий съезд планируется провести через 3 года.

12:47 Национальный проект «Культурный кластер». Это — аванс нам и нашим будущим поколениям. Музей, Центр искусств, театр оперы и балета мирового уровня. Все это станет местом притяжения и украшением всего региона.

12:42 Мы вынуждены были повысить цены на проезд. В этой сфере были большие недочеты. Маленькие заработные платы у водителей, не обновленный автопарк, низкое качество ремонтов и обслуживание общественного транспорта. Сейчас все изменится. Уже на вырученные средства от повышения цен мы смогли закупить новые автобусы, которые в скором времени появятся на междугородних маршрутах. Еще не малую часть экологичных автобусов нам помогли приобрести спонсоры. 30 трамваев нам поступят из Москвы. От нас — только транспортные расходы по перевозки этой техники в регион.

12:40 Строительство дорог. 270 км будет построено и обновлено только в этом году. Это 4,5 млрд. федеральных и более чем 1,3 млрд рублей областных средств. Но мы призываем – работать над этим проектом должны все. И средства массовой информации, и каждый житель может нам рассказать о некачественной работе. Фотографируйте, выкладывает фото. Мы со всем разберемся.

12:38 Брошенные объекты. Мы проинспектировали много объектов. К каждому подходим щепетильно. И уже определены 294 долгостроя под снос. 54 объекта уже снесены. Достраиваться или капитально ремонтироваться будут 92 объекта. Ведь самое главное — это небезопасно для самих жителей. Мы — хозяева свей земли. И здесь все должно быть функционально.

12:36 Национальный проект «Демография». За прошедшие 200 дней нам удалось добиться финансирования на ремонт школ, строительство детских садов и не только.

12:33 Строительная сфера. Основная тема – переселение. 1,7 млрд. выделено на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Увеличили финансирование областной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Увеличено финансирование областной программы по обеспечению жильем льготных категорий граждан со 150 до 750 млн рублей. В 5 раз. А это — 500 новых квартир.

12:31 Президентское кадетское училище – особая тема для разговора. Уникальное образовательное учреждение. 15 апреля стартовал набор учащихся. К нам смогут поступить талантливые ребята со всей страны. Это непросто. Мы идем по сложному и сжатому графику. Но мы справимся. Я верю.

12:28 Правительство РФ поддержало нашу инициативу в проведении Национального чемпионата «Молодые профессионалы». У нас, в Кузбассе. В 2020 году. Он позволит нашим ребятам поднять престиж рабочих профессий.

12:26 Образование. Самая интересная сфера. Потому что это — наша молодежь. Это — наше будущее. Здесь мы организовали настоящий прорыв. В 7 из 10 нацпроектов мы победили. Наша главная задача – удержать молодежь в регионе и обеспечить их достойным образованием. Согласно идеям Президента России Владимира Путина, в регионах необходимо создавать научно-образовательные центры, которые бы способствовали технологическому развитию региона.

12:24 Первый Съезд социальных работников Сибири. Его участниками стали около 800 специалистов из 27 регионов России и 12 стран мира. Большой поклон им за их труд, за их терпение и выдержку.

12:20 Мы добились федерального финансирования на создание и оснащение областного центра трансплантации. Вошли в пилотный проект и привлекли 48,6 млн. рублей на реализацию проекта по долговременному уходу за больными. За прошедшие годы вы можете сами оценить — столько федеральных средств в Кузбасс не заходило. Потому что все это надо предложить, обосновать, убедить. И не забывать, что спрос за эти деньги будет большой. Мы должны улучшить всеми путями жизнь людей в регионе.

12:15 Еще одно важное направление в здравоохранении – повышение качества услуг. Этому способствует внедрение технологии «бережливого производства» в учреждениях здравоохранения. Пилотным проектом стала Поликлиника №5 города Кемерово. Уже сейчас здесь сократились очереди в ожидании приема специалистом. Приобретено 16 автомобилей, специализированных для транспортировки на гемодиализ. В феврале этого года в муниципалитеты были распределены 34 машины «скорой помощи».

12:13 Первая тема – здравоохранение. Тема довольно острая для региона. Надо признать, что здравоохранение летит к банкротству. Потому что многие годы здесь никто ничего не делал. Когда остальные субъекты проводили оздоровление системы, мы отчитывались, что у нас все хорошо. Решение проблем в первую очередь вижу в повышении кадрового потенциала медицинских работников.

12:10 С нашей помощью Кузбасс уже можно назвать культурным и социальным центром. Здесь состоялись два съезда угольщиков, съезд работников культуры, съезд директоров школ, съезд социальных работников, женский форум. Все мероприятия – международные. И, благодаря им, мы смогли привлечь внимание к региону на международном уровне.

12:07 Губернатор оценил прошедшие 200 дней, как «первый шаг к великому преобразованию», которое ждет всех кузбассовцев в конце нелегкого пути. Одно из главных, по его мнению, событий, которое произошло за эти дни – присвоение на официальном уровне Кемеровской области второго названия «Кузбасс». Меняем систему управления… Теперь у нас есть губернатор Кузбасса, правительство Кузбасса. Структура не нова, но она поможет дать толчок преобразованиям в муниципалитетах. Это — плановая система формирования команды. Начался конкурс привлечения в команду молодых специалистов.