Сергей Цивилев решил проблему арендаторов «Лапландии»

Сегодня Сергей Цивилев принял участие во встрече с арендаторами торгового комплекса «Лапландия».

Напомним, что по решению суда эксплуатация торгового центра приостановлена, наложен штраф за воспрепятствование эксперту проведения судебной экспертизы.

На сегодняшний день в задании проводится судебная экспертиза на предмет безопасности эксплуатации здания, выявления фактов самовольной реконструкции.

На встрече губернатор Сергей Цивилев дал высказаться всем присутствующим. Кроме того, его предложение о создании рабочей группы по решению всех острых вопросов было единогласно поддержано.

«Я сюда приехал по одной причине: я переживаю за безопасность посетителей и арендаторов торгового центра. В то же время я понимаю каждого предпринимателя: они имеют право на компенсацию понесенных убытков, никто не должен остаться без поддержки» — подчеркнул Сергей Цивилев.

Рабочая группа была сформирована из числа присутствующих в зале, ее участники были приглашены на сцену и представлены, тут же приступили к работе. В состав рабочей группы помимо арендаторов вошли представители областной и городской администраций, омбудсмен по вопросам предпринимательства Елена Латышенко.

Также Сергей Цивилев поручил рассмотреть возможность ускорения прохождения экспертизы.