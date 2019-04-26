На площади Советов областного центра состоялась зарядка и показательная тренировка с чемпионами

Большой праздник большого бокса — так можно описать события, которые проходят у нас в Кузбассе. В эти дни областная столица принимает чемпионат России по этому виду единоборств.

Более трех тысяч кузбассовцев, несмотря на капризы погоды, стали участниками мастер-класса с чемпионами бокса. Приветствовали всех организаторы, в том числе председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева, десятикратный чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Арбачаков.

Организаторы напомнили, в эти дни наши кузбасские девушки ведут борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры. И этот своеобразный тренинг — в их поддержку.

Вместе с призёрами Олимпийских игр участники мастер-класса размялись и выполнили серию боксёрских приемов — нападение и защиту. Для спортсменов это – время, проведенное с пользой. Для остальных мероприятие стало красочным и запоминающимся праздником спорта.