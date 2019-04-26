Генеральная уборка территории прошла по всему региону

Десятки тысяч жителей вооружились граблями, мётлами и приняли участие в акции «Кузбасс в порядке».

Весна — время для уборки и облагораживания территорий в преддверии праздников и жаркого летнего сезона. Кузбассовцы на этой неделе наводили порядок во всех территориях области. Метёлки, грабли и лопаты взяли в руки сотрудники предприятий и организаций, представители администраций, студенты и школьники. Например, жители Междуреченска очистили дамбу и городские улицы.

В Юрге акция «Чистая река — чистые берега» объединила добровольные народные дружины, сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства, пожарного гарнизона, управляющих компаний и администрации. Юргинцам помогали 12 единиц техники. Вывезено 130 кубометров мусора.

Чище стало и в Прокопьевске. Там приготовили трибуны стадиона для монтажа кресел, очистили скверы и парки и городские улицы.

К встрече майских праздников и летних каникул готов и областной центр. Активная уборка в чистый четверг прошла около церквей, храмов и часовен. Кемеровчане также очистили от мусора дворы, пешеходные зоны.

Всего в массовом субботнике приняли участие почти 68 тысяч человек. Чтобы Кузбасс встретил Пасху и майские праздники в чистоте и порядке.