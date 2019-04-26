«ЦифроАрбат». Новые возможности и перспективы приложения

Полгода назад компания «GoodLine» презентовала в регионе мобильное приложение «ЦифроАрбат». На сегодняшний день пользователей уже порядка 14 тысяч.

Теперь, чтобы приятно и с пользой провести время, жителям региона достаточно иметь под рукой смартфон. Установив приложение «ЦифроАрбат» можно ознакомиться со всеми городскими мероприятиями и найти то, которое вам понравится. Не так давно стала доступна и новая функция — покупка билетов внутри приложения.

Приложение уже успели оценить организаторы городских мероприятий.

За несколько месяцев из приложения для размещения и поиска городских мероприятий «ЦифроАрбат» превратился в полноценную “торговую” площадку. Сейчас там не только организаторы мероприятий со своими событиями, но и хендмейдеры, выставляющие необычные, креативные товары для продажи.

Компания «GoodLine» ведет постоянную работу по внедрению новых функций в мобильное приложение. Скачайте приложение «ЦифроАрбат» и убедитесь сами.