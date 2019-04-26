Бережливое производство активно внедряют Центры занятости региона

Результаты впечатляют.

Упростить процесс, сократить время на выполнение задач без значительных затрат и ущерба качеству. Причем, сделать это без привлечения новых специалистов — цели бережливого предприятия. Центры занятости Кемеровской области начали перестраивать систему производства в прошлом году.

Сегодня Служба занятости Кузбасса реализует 74 проекта. Специалисты по-новому организуют рабочее пространство, в котором все под рукой и не нужны лишние перемещения. А проанализировав отчетность, отказались от дублирующей документации. В освободившееся время смогли принять больше граждан. Рост — 22%.

В Центре занятости Прокопьевска решили начать с первичного приёма. Итог: вместо диспетчера и электронной записи — один администратор или time-менеджер. Кому, куда, с какими документами, во сколько прийти — решит он. А 9 работающих специалистов, вместо обычных 2-х, оперативно готовы проконсультировать.

Подобрали бережливые инструменты и к бывшему терминалу. Теперь это справочное бюро. Кстати, информационно Центр занятости тоже развивается. У службы есть страницы ВКонтакте и Инстаграм.