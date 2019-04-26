Значимые решения и инициативы. Итоговый обзор деятельности Сергея Цивилева за неделю

Прямой диалог с кемеровчанами. На встрече обсудили планы по строительству и реконструкции важных социальных объектов. Так, аэропорт имени Алексея Леонова будет модернизирован: увеличена площадь зала для пассажиров, созданы два выхода на посадку и два пункта досмотра. Планируется объединение терминалов международной и внутренней воздушных линий. Изменения позволят увеличить пассажиропоток до 650 тысяч в год.

На неделе в соцсетях появилась информация о сносе спортивного комплекса «Лазурный». Сергей Цивилев на встрече с юными спортсменами, тренерами и руководством опроверг слухи, объяснив, что он станет неотъемлемой частью будущего культурного кластера.

Кузбасс посетил полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Вместе с Сергеем Цивилевым он осмотрел строительную площадку Президентского кадетского училища. Работы идут с опережением графика. В сентябре учреждение примет первых курсантов.

Ещё одно важное для региона событие — первый Съезд социальных работников Сибири. В нём приняли участие 800 человек из более, чем 25 регионов России и полутора десятков стран.

На форуме было подписано соглашение о создании Социального альянса Сибири. Союз будет собирать инициативы регионов и передавать их Правительству России. Кузбасс будет координировать его работу до следующего съезда, который пройдет в апреле 2020 года в Красноярске.