Пивной закон в действии. Первые итоги подвел сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора Алексей Крупин

В начале февраля вступили в силу поправки в законодательство регулирующие продажи алкоголя в Кузбассе. В первую очередь они касаются пивных точек, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Продажа спиртосодержащей продукции запрещена на площадях менее 50 кв. м. в городах и менее 25 кв. м в сельских поселениях. Также не рекомендуется его реализация в праздничные дни: 9 мая, 1 июня, 1 сентября и во время последних звонков, выпускных вечеров в школах.

По итогам первых месяцев действия закона из 1800-т торговых точек области были закрыты 46, перешли в общепит — 39, увеличили площадь — 60 и 8 исключили пиво из оборота.