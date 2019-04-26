В Тяжинском реконструируют мемориал и создадут патриотический центр

Сегодня Губернатор побывал в Тяжинском районе. Глава региона возложил цветы к мемориальному комплексу в честь погибших в Великой Отечественной войне. Было принято решение о реставрации памятника. Уникальность монумента состоит в миниатюре, которая повторяет всемирно известный памятник советскому Воину-освободителю. Его прототипом стал кузбассовец Николай Масалов. Монумент был построен 40 лет назад. За это время его ни разу не реконструировали. Жители района поддержали инициативу губернатора о подготовке обращения о присвоении звания Героя России Николаю Масалову.

Также Сергей Цивилев предложил открыть в Тяжинском современный патриотический центр.

В рамках визита Сергей Цивилев также посетил Тяжинскую школу №2. По областной программе учебное заведение получило комплекс спортивного инвентаря стоимостью около 70 тысяч рублей. В него вошли: 26 мячей для разных игр, обручи, скакалки, коврики, конусы, баскетбольные сетки для колец, шахматы.