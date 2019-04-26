Первый финал в истории

Волейбольный «Кузбасс» оспорит золотые медали чемпионата России. Накануне в Санкт-Петербурге кемеровчане завершили полуфинальную серию, выиграв местный «Зенит» со счётом 3:1. Команда Туомаса Саммелвуо уверено прошла весь чемпионат, завершив предварительный раунд на втором месте и обыграв соперников во всех матчах плей-офф.

Теперь «Кузбассу» предстоит борьба в финале. Оспаривать золотые медали предстоит с победителем клубного чемпионата мира -казанским «Зенитом». Первый матч финальной серии до трёх побед намечен на начало мая.