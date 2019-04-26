Великому подвигу посвящается

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России, в том числе Кузбассе. В этом году «Волонтёры Победы» раздадут более 100 тысяч Георгиевских лент кузбассовцам в знак уважения и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Первым прикрепил символ героизма на грудь ветеранам Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Только в Кемерове на протяжении двух недель волонтёры будут раздавать ленточки на девяти площадках. В их числе — Площадь Советов, Парк Победы имени Жукова и Аллея Славы. Акция продлится до 9 Мая.