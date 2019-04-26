Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Промышленновском районе.

Он осмотрел Парк Победы, дал поручение капитально отремонтировать ДК им.Кирова, расположенный рядом с мемориалом. Для промышленновцев это историческое здание. Отсюда 23 июня 1941 года провожали на фронт. Необходимо отремонтировать фасад здания, при этом сохранив его исторический вид. Все работы важно завершить к 75-летию Великой Победы, подчеркнул губернатор. А в районном парке культуры и отдыха будет построен стадион. Спортивный объект возведут поэтапно. Главное, по мнению губернатора, чтобы парк стал местом, где жители могли бы с пользой проводить время и заниматься спортом.