В Кузбассе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

О символе Победы жителям региона рассказывают волонтёры.

Черный и оранжевый — дым и пламя. Сегодня волонтеры Победы раздавали кузбассовцам Георгиевские ленты, а также памятки с информацией о том, как нельзя их размещать: на шнурках, в прическе, ниже пояса. Правильно — на груди, возле сердца.

В преддверии праздника День Победы, волонтеры повязывают «георгиевку» на одежду кузбассовцам в знак уважения, памяти и солидарности к советскому солдату. Накануне добровольцы скрепляли Георгиевскую ленту тремя видами, как указано в памятке.

Первым прикрепил символ героизма на грудь ветеранам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей России и продлится до 9 мая.

Более 100 тысяч лент раздадут «Волонтёры Победы» кузбассовцам. Только в Кемерове на протяжении двух недель они будут работать на 9 площадках. В их числе — площадь Советов, парк Победы имени Жукова и Аллея Славы.