В рамках подготовки к Worldskills-2020 Сергей Цивилев посетил Кузбасский региональный институт развития профобразования

Вопросы улучшения подготовки специалистов рабочих профессий Сергей Цивилев обсудил с ректором КРИРПО Аманом Тулеевым.

«В 2020 году Кузбасс удостоился чести принимать финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Новокузнецке. Это большая ответственность для нас и большие возможности поднять квалификацию молодых специалистов, работающих на производствах, возможность обновить материально-техническое оснащение средних профессиональных образовательных учреждений региона», — сказал губернатор.

Аман Тулеев поблагодарил Сергея Цивилева за помощь в ремонте образовательного учреждения и создание оптимальный условий для работы коллектива КРИРПО. Ректор заверил, что уровень педагогов института очень высокий и соответствует необходимым стандартам.

«Кузбасс может рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны института в организации Чемпионата», — отметил Аман Тулеев. Кроме того, Тулеев подчеркнул важность партнерских отношений с собственниками крупных предприятий. «Нужно сделать все возможное, чтобы они помогали проводить обучение студентов на своей базе, отвечающей всем современным требованиям. Только тогда из выпускников получатся подготовленные специалисты, знающие свое дело», – отметил ректор.

Также на встрече обсуждался вопрос создания в Кузбассе Научно-образовательного центра, который откроет новые возможности для развития образования, науки и экономики региона.

Во время визита в КРИРПО Сергей Цивилев поприветствовал участников первого межрегионального конкурса «Преподаватель года», который проходит в эти дни.