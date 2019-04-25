Второй год в регионе действует проект «Безопасные и качественные дороги»

За строительные сезоны 2017-2018 было приведено в нормативное состояние более 145 километров дорог. С этого года проект поменял название на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в связи с переходом на федеральный уровень.

Основное требование программы по ремонту дорог — увеличение срока гарантийных обязательств, которые берут на себя подрядчики. В Кузбассе он составляет до 6 лет. Контроль качества неоднократно проводится на всех этапах ремонта — от асфальтных заводов, до лабораторных исследований проб готового покрытия автодорог. Сейчас в областной столице начался новый этап проверок.

С начала этой недели специалисты и подрядчики провели инспекцию на 30 улицах. Общая протяженность составила более 50 километров.

Уже определены проблемные места. Дорожники должны ликвидировать просадки люков колодцев и крошение асфальтобетонного полотна. По словам специалистов, реализация проекта идет в установленные сроки и по намеченному плану.