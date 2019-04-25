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Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2020 году пройдет в Новокузнецке

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Решение принято оргкомитетом турнира, который возглавил Сергей Цивилев.

Губернатор подчеркнул: «Это большая ответственность. Мы должны принять к сведению все замечания, продумать чёткий план по подготовке к проведению мероприятия. Чемпионат нужен региону для улучшения уровня подготовки специалистов в области промышленности.»

При подготовке к домашнему чемпионату Кузбасс учтёт опыт других регионов. В настоящее время площадка выбрана, составлена дорожная карта, создан областной центр подготовки волонтёров. Скоро станет известен перечень компетенций, в которых будут состязаться молодые профессионалы.

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