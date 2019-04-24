Сразу две необычные выставки открылись в Музее спорта

На стендах представлены редчайшие экспонаты из истории развития самбо в Кузбассе. Рядом — спортивные кубки и сувениры из керамики.

Ветераны спорта пришли в этот раз в музей не только на экскурсию. Хотя она тоже состоялась, и они еще раз прикоснулись к истории, посмотрели кубки и сувениры, которые готовили в Кузбассе к Олимпийским играм на уже несуществующем сегодня прокопьевском фарфоровом заводе. Осмотрели большую экспозицию наград, медалей и грамот, которые завоевали наши самбисты.

Позже победители и призеры, участники спартакиад обсудили за круглым столом пути развития спорта для пожилых. Сами не сдают позиции, активно тренируются, участвуют в первенствах. Но есть и проблемы, которые нужно решать. Не бегом единым живы наши опытные спортсмены. Нужно продумывать места для тренировок. Необходимо задействовать и площадки, которые есть сегодня во многих микрорайонах.

За один день, говорят ветераны, всех проблем не решить. Но необходимо стремиться к тому, чтобы как можно больше людей пожилого возраста выбирали здоровый образ жизни. На это и нацелена сегодня работа ветеранских и спортивных организаций.