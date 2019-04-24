В Кемеровской городской больнице №2 открылось новое отделение

Оно предназначено для больных с инсультом. Теперь пациенты правого берега областного центра смогут получать помощь оперативнее.

Собрать пазл, просклонять слова, разработать моторику. Занятия в комнате ЛФК похожи на дошкольные, но занимаются здесь, в основном, люди в возрасте. В новом отделении кемеровской больницы лечатся пациенты после инсульта. Пару дней назад Евгения Кившарь почувствовала головокружение, сильную головную боль и вызвала «скорую». Пациентку доставили уже в обновленное отделение с диагнозом — ишемия. Врачи здесь лечат не только медикаментами, но и музыкальной терапией.

Раньше пациентов с инсультом с правого берега Кемерова, а также Яшкинского района отправляли в Рудничный. С открытием первичного сосудистого отделения в Кировском районе время доезда до больницы сократилось в несколько раз. А для больных с инсультом каждая минута может стать решающей.

Отделение рассчитано на 24 места, в том числе 6 — в палатах интенсивной терапии. Пациенты проводят здесь минимум сутки. Рядом с каждой койкой установлены аппараты, которые следят за всеми жизненными показателями: пульсом, давлением, количеством кислорода в крови. Для комплексной реабилитации в отделении появились и новые специалисты.

Новое отделение отрыли благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На оснащение было потрачено 3,5 млн рублей. Для областного бюджета — это не большие деньги, а для жителей Кузбасса — это весомый вклад в их здоровье.